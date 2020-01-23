Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|261.705
|2,41
|BIST ANKARA
|163.429
|0,35
|BIST ANTALYA
|111.664
|3,52
|BIST BALIKESİR
|122.414
|3,03
|BIST BURSA
|221.915
|1,06
|BIST DENIZLI
|150.366
|-0,01
|BIST ISTANBUL
|124.648
|0,15
|BIST IZMIR
|217.301
|0,41
|BIST KAYSERI
|531.679
|0,81
|BIST KOCAELI
|251.128
|0,03
|BIST KONYA
|104.727
|3,25
|BIST TEKIRDAĞ
|464.628
|4,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)