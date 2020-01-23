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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 261.705 2,41 BIST ANKARA 163.429 0,35 BIST ANTALYA 111.664 3,52 BIST BALIKESİR 122.414 3,03 BIST BURSA 221.

23.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:54Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA261.7052,41
BIST ANKARA163.4290,35
BIST ANTALYA111.6643,52
BIST BALIKESİR122.4143,03
BIST BURSA221.9151,06
BIST DENIZLI150.366-0,01
BIST ISTANBUL124.6480,15
BIST IZMIR217.3010,41
BIST KAYSERI531.6790,81
BIST KOCAELI251.1280,03
BIST KONYA104.7273,25
BIST TEKIRDAĞ464.6284,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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