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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 259.601 -1,36 BIST ANKARA 162.755 0,13 BIST ANTALYA 110.308 -0,82 BIST BALIKESİR 122.721 -1,00 BIST BURSA 216.

24.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:32Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA259.601-1,36
BIST ANKARA162.7550,13
BIST ANTALYA110.308-0,82
BIST BALIKESİR122.721-1,00
BIST BURSA216.988-0,63
BIST DENIZLI151.3501,16
BIST ISTANBUL123.485-0,43
BIST IZMIR218.5910,24
BIST KAYSERI533.1820,61
BIST KOCAELI249.171-0,43
BIST KONYA104.243-0,04
BIST TEKIRDAĞ483.0204,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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