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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 258.073 -0,52 BIST ANKARA 163.084 -0,08 BIST ANTALYA 111.069 0,62 BIST BALIKESİR 125.811 1,51 BIST BURSA 219.

27.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:48Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA258.073-0,52
BIST ANKARA163.084-0,08
BIST ANTALYA111.0690,62
BIST BALIKESİR125.8111,51
BIST BURSA219.3941,05
BIST DENIZLI152.3820,92
BIST ISTANBUL122.880-0,79
BIST IZMIR222.3410,70
BIST KAYSERI542.9690,41
BIST KOCAELI247.483-0,34
BIST KONYA107.3511,81
BIST TEKIRDAĞ504.3172,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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