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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 261.051 0,03 BIST ANKARA 161.609 0,26 BIST ANTALYA 111.044 -0,32 BIST BALIKESİR 126.677 2,28 BIST BURSA 211.

03.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:40Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA261.0510,03
BIST ANKARA161.6090,26
BIST ANTALYA111.044-0,32
BIST BALIKESİR126.6772,28
BIST BURSA211.2480,27
BIST DENIZLI162.0241,74
BIST ISTANBUL120.7970,23
BIST IZMIR222.1810,89
BIST KAYSERI521.6200,20
BIST KOCAELI240.614-0,08
BIST KONYA103.2880,07
BIST TEKIRDAĞ492.5740,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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