Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|261.051
|0,03
|BIST ANKARA
|161.609
|0,26
|BIST ANTALYA
|111.044
|-0,32
|BIST BALIKESİR
|126.677
|2,28
|BIST BURSA
|211.248
|0,27
|BIST DENIZLI
|162.024
|1,74
|BIST ISTANBUL
|120.797
|0,23
|BIST IZMIR
|222.181
|0,89
|BIST KAYSERI
|521.620
|0,20
|BIST KOCAELI
|240.614
|-0,08
|BIST KONYA
|103.288
|0,07
|BIST TEKIRDAĞ
|492.574
|0,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)