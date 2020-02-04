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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 261.780 0,80 BIST ANKARA 165.144 1,70 BIST ANTALYA 112.647 2,57 BIST BALIKESİR 129.894 1,66 BIST BURSA 216.

04.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:38Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA261.7800,80
BIST ANKARA165.1441,70
BIST ANTALYA112.6472,57
BIST BALIKESİR129.8941,66
BIST BURSA216.6812,32
BIST DENIZLI163.2531,33
BIST ISTANBUL122.8221,24
BIST IZMIR226.5261,63
BIST KAYSERI535.7562,94
BIST KOCAELI241.3740,54
BIST KONYA105.7681,99
BIST TEKIRDAĞ499.6012,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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