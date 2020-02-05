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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 268.558 2,24 BIST ANKARA 168.264 0,49 BIST ANTALYA 126.840 6,87 BIST BALIKESİR 128.908 0,19 BIST BURSA 219.

05.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:14Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA268.5582,24
BIST ANKARA168.2640,49
BIST ANTALYA126.8406,87
BIST BALIKESİR128.9080,19
BIST BURSA219.9700,19
BIST DENIZLI166.2360,83
BIST ISTANBUL124.8290,65
BIST IZMIR226.8040,00
BIST KAYSERI542.578-0,15
BIST KOCAELI245.2210,87
BIST KONYA107.8722,08
BIST TEKIRDAĞ506.1921,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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