Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|293.288
|2,14
|BIST ANKARA
|167.189
|0,05
|BIST ANTALYA
|122.814
|2,07
|BIST BALIKESİR
|127.631
|0,04
|BIST BURSA
|218.338
|0,26
|BIST DENIZLI
|164.527
|1,37
|BIST ISTANBUL
|125.064
|0,63
|BIST IZMIR
|225.595
|-0,01
|BIST KAYSERI
|549.063
|2,01
|BIST KOCAELI
|244.610
|0,28
|BIST KONYA
|108.315
|1,80
|BIST TEKIRDAĞ
|507.762
|-0,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)