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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 293.288 2,14 BIST ANKARA 167.189 0,05 BIST ANTALYA 122.814 2,07 BIST BALIKESİR 127.631 0,04 BIST BURSA 218.

06.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:30Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA293.2882,14
BIST ANKARA167.1890,05
BIST ANTALYA122.8142,07
BIST BALIKESİR127.6310,04
BIST BURSA218.3380,26
BIST DENIZLI164.5271,37
BIST ISTANBUL125.0640,63
BIST IZMIR225.595-0,01
BIST KAYSERI549.0632,01
BIST KOCAELI244.6100,28
BIST KONYA108.3151,80
BIST TEKIRDAĞ507.762-0,54

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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