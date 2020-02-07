Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|284.492
|0,39
|BIST ANKARA
|167.073
|0,30
|BIST ANTALYA
|121.049
|-1,37
|BIST BALIKESİR
|126.863
|0,26
|BIST BURSA
|218.152
|0,15
|BIST DENIZLI
|163.654
|0,97
|BIST ISTANBUL
|124.412
|0,07
|BIST IZMIR
|226.878
|0,68
|BIST KAYSERI
|554.943
|1,39
|BIST KOCAELI
|243.865
|0,16
|BIST KONYA
|106.692
|0,08
|BIST TEKIRDAĞ
|504.493
|-0,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)