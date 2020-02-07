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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 284.492 0,39 BIST ANKARA 167.073 0,30 BIST ANTALYA 121.049 -1,37 BIST BALIKESİR 126.863 0,26 BIST BURSA 218.

07.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:06Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA284.4920,39
BIST ANKARA167.0730,30
BIST ANTALYA121.049-1,37
BIST BALIKESİR126.8630,26
BIST BURSA218.1520,15
BIST DENIZLI163.6540,97
BIST ISTANBUL124.4120,07
BIST IZMIR226.8780,68
BIST KAYSERI554.9431,39
BIST KOCAELI243.8650,16
BIST KONYA106.6920,08
BIST TEKIRDAĞ504.493-0,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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