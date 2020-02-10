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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 295.747 4,01 BIST ANKARA 166.779 0,35 BIST ANTALYA 120.285 1,29 BIST BALIKESİR 126.255 1,49 BIST BURSA 217.

10.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:18Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA295.7474,01
BIST ANKARA166.7790,35
BIST ANTALYA120.2851,29
BIST BALIKESİR126.2551,49
BIST BURSA217.6760,50
BIST DENIZLI167.7404,45
BIST ISTANBUL122.830-0,60
BIST IZMIR225.7120,31
BIST KAYSERI553.8010,30
BIST KOCAELI242.9770,25
BIST KONYA105.257-0,07
BIST TEKIRDAĞ496.244-0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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