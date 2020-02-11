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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 293.105 2,31 BIST ANKARA 162.185 -0,52 BIST ANTALYA 114.232 1,05 BIST BALIKESİR 120.113 -1,39 BIST BURSA 211.

11.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:18Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA293.1052,31
BIST ANKARA162.185-0,52
BIST ANTALYA114.2321,05
BIST BALIKESİR120.113-1,39
BIST BURSA211.092-0,22
BIST DENIZLI164.1290,46
BIST ISTANBUL119.692-0,26
BIST IZMIR218.3710,04
BIST KAYSERI525.964-2,17
BIST KOCAELI237.8300,13
BIST KONYA99.078-0,72
BIST TEKIRDAĞ481.854-0,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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