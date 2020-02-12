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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 296.589 -0,38 BIST ANKARA 176.223 6,18 BIST ANTALYA 115.320 0,22 BIST BALIKESİR 122.962 -0,33 BIST BURSA 215.

12.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:30Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA296.589-0,38
BIST ANKARA176.2236,18
BIST ANTALYA115.3200,22
BIST BALIKESİR122.962-0,33
BIST BURSA215.7400,34
BIST DENIZLI165.520-0,10
BIST ISTANBUL122.8540,90
BIST IZMIR222.934-0,09
BIST KAYSERI541.2720,20
BIST KOCAELI244.0461,05
BIST KONYA101.2360,37
BIST TEKIRDAĞ490.002-0,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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