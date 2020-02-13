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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 312.873 6,00 BIST ANKARA 177.814 0,96 BIST ANTALYA 115.265 0,21 BIST BALIKESİR 126.634 1,68 BIST BURSA 217.

13.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:46Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA312.8736,00
BIST ANKARA177.8140,96
BIST ANTALYA115.2650,21
BIST BALIKESİR126.6341,68
BIST BURSA217.8571,31
BIST DENIZLI165.0850,86
BIST ISTANBUL122.7560,06
BIST IZMIR222.4680,25
BIST KAYSERI544.0340,60
BIST KOCAELI244.889-0,33
BIST KONYA101.0360,46
BIST TEKIRDAĞ494.2991,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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