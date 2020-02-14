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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 311.401 -0,09 BIST ANKARA 181.843 2,55 BIST ANTALYA 115.902 0,35 BIST BALIKESİR 127.411 0,99 BIST BURSA 219.

14.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:24Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA311.401-0,09
BIST ANKARA181.8432,55
BIST ANTALYA115.9020,35
BIST BALIKESİR127.4110,99
BIST BURSA219.8630,01
BIST DENIZLI165.7740,82
BIST ISTANBUL123.9140,38
BIST IZMIR222.867-0,69
BIST KAYSERI546.8520,29
BIST KOCAELI244.944-0,31
BIST KONYA101.2500,27
BIST TEKIRDAĞ497.1740,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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