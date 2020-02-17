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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 313.197 1,65 BIST ANKARA 183.855 2,28 BIST ANTALYA 117.099 2,62 BIST BALIKESİR 128.948 2,17 BIST BURSA 219.

17.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:26Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA313.1971,65
BIST ANKARA183.8552,28
BIST ANTALYA117.0992,62
BIST BALIKESİR128.9482,17
BIST BURSA219.6090,27
BIST DENIZLI166.5240,94
BIST ISTANBUL124.4930,93
BIST IZMIR224.5460,26
BIST KAYSERI536.438-2,13
BIST KOCAELI245.3111,38
BIST KONYA100.8370,83
BIST TEKIRDAĞ497.9180,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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