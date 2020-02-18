Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|310.638
|0,23
|BIST ANKARA
|181.299
|0,58
|BIST ANTALYA
|115.075
|-0,96
|BIST BALIKESİR
|122.146
|1,74
|BIST BURSA
|215.302
|-0,79
|BIST DENIZLI
|164.026
|-1,67
|BIST ISTANBUL
|123.786
|-0,74
|BIST IZMIR
|223.673
|-0,87
|BIST KAYSERI
|524.164
|-1,53
|BIST KOCAELI
|242.161
|-1,09
|BIST KONYA
|101.060
|0,38
|BIST TEKIRDAĞ
|483.717
|-2,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)