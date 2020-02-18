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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 310.638 0,23 BIST ANKARA 181.299 0,58 BIST ANTALYA 115.075 -0,96 BIST BALIKESİR 122.146 1,74 BIST BURSA 215.

18.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:26Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA310.6380,23
BIST ANKARA181.2990,58
BIST ANTALYA115.075-0,96
BIST BALIKESİR122.1461,74
BIST BURSA215.302-0,79
BIST DENIZLI164.026-1,67
BIST ISTANBUL123.786-0,74
BIST IZMIR223.673-0,87
BIST KAYSERI524.164-1,53
BIST KOCAELI242.161-1,09
BIST KONYA101.0600,38
BIST TEKIRDAĞ483.717-2,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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