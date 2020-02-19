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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 306.726 -0,23 BIST ANKARA 181.303 0,44 BIST ANTALYA 114.440 0,43 BIST BALIKESİR 121.168 -0,45 BIST BURSA 214.

19.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:20Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA306.726-0,23
BIST ANKARA181.3030,44
BIST ANTALYA114.4400,43
BIST BALIKESİR121.168-0,45
BIST BURSA214.361-0,22
BIST DENIZLI177.738-1,94
BIST ISTANBUL123.4730,21
BIST IZMIR223.1040,28
BIST KAYSERI514.780-0,66
BIST KOCAELI242.2110,67
BIST KONYA99.416-0,75
BIST TEKIRDAĞ481.337-0,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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