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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 299.698 -2,19 BIST ANKARA 179.427 -1,77 BIST ANTALYA 110.496 -3,50 BIST BALIKESİR 114.362 -4,15 BIST BURSA 211.

20.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:34Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA299.698-2,19
BIST ANKARA179.427-1,77
BIST ANTALYA110.496-3,50
BIST BALIKESİR114.362-4,15
BIST BURSA211.880-1,56
BIST DENIZLI169.293-2,47
BIST ISTANBUL122.162-0,81
BIST IZMIR218.317-1,83
BIST KAYSERI490.732-3,34
BIST KOCAELI243.1900,07
BIST KONYA93.706-4,13
BIST TEKIRDAĞ461.786-3,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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