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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 296.090 1,26 BIST ANKARA 179.239 2,25 BIST ANTALYA 106.631 0,76 BIST BALIKESİR 111.229 0,74 BIST BURSA 205.

21.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:16Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA296.0901,26
BIST ANKARA179.2392,25
BIST ANTALYA106.6310,76
BIST BALIKESİR111.2290,74
BIST BURSA205.6541,51
BIST DENIZLI163.5632,08
BIST ISTANBUL118.9100,03
BIST IZMIR216.3681,94
BIST KAYSERI483.1571,58
BIST KOCAELI242.8951,58
BIST KONYA91.2531,90
BIST TEKIRDAĞ461.6931,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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