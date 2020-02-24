Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|293.133
|-1,07
|BIST ANKARA
|178.810
|-1,03
|BIST ANTALYA
|110.491
|-0,36
|BIST BALIKESİR
|112.011
|-0,61
|BIST BURSA
|201.832
|-1,99
|BIST DENIZLI
|171.220
|0,32
|BIST ISTANBUL
|116.185
|-2,90
|BIST IZMIR
|218.610
|0,28
|BIST KAYSERI
|471.337
|-3,32
|BIST KOCAELI
|239.012
|-1,00
|BIST KONYA
|90.328
|-2,00
|BIST TEKIRDAĞ
|456.906
|-1,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)