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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 293.133 -1,07 BIST ANKARA 178.810 -1,03 BIST ANTALYA 110.491 -0,36 BIST BALIKESİR 112.011 -0,61 BIST BURSA 201.

24.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:16Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA293.133-1,07
BIST ANKARA178.810-1,03
BIST ANTALYA110.491-0,36
BIST BALIKESİR112.011-0,61
BIST BURSA201.832-1,99
BIST DENIZLI171.2200,32
BIST ISTANBUL116.185-2,90
BIST IZMIR218.6100,28
BIST KAYSERI471.337-3,32
BIST KOCAELI239.012-1,00
BIST KONYA90.328-2,00
BIST TEKIRDAĞ456.906-1,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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