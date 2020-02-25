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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 294.051 -0,54 BIST ANKARA 180.254 0,45 BIST ANTALYA 110.847 -0,35 BIST BALIKESİR 114.137 -0,09 BIST BURSA 204.

25.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:20Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA294.051-0,54
BIST ANKARA180.2540,45
BIST ANTALYA110.847-0,35
BIST BALIKESİR114.137-0,09
BIST BURSA204.8880,66
BIST DENIZLI172.6270,33
BIST ISTANBUL117.114-0,21
BIST IZMIR217.555-0,07
BIST KAYSERI476.512-0,02
BIST KOCAELI239.415-0,43
BIST KONYA93.2480,63
BIST TEKIRDAĞ457.965-0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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