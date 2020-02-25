Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|294.051
|-0,54
|BIST ANKARA
|180.254
|0,45
|BIST ANTALYA
|110.847
|-0,35
|BIST BALIKESİR
|114.137
|-0,09
|BIST BURSA
|204.888
|0,66
|BIST DENIZLI
|172.627
|0,33
|BIST ISTANBUL
|117.114
|-0,21
|BIST IZMIR
|217.555
|-0,07
|BIST KAYSERI
|476.512
|-0,02
|BIST KOCAELI
|239.415
|-0,43
|BIST KONYA
|93.248
|0,63
|BIST TEKIRDAĞ
|457.965
|-0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)