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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 297.749 0,53 BIST ANKARA 180.222 -0,28 BIST ANTALYA 110.572 -0,53 BIST BALIKESİR 113.628 -0,17 BIST BURSA 209.

26.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:32Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA297.7490,53
BIST ANKARA180.222-0,28
BIST ANTALYA110.572-0,53
BIST BALIKESİR113.628-0,17
BIST BURSA209.0200,58
BIST DENIZLI176.9852,09
BIST ISTANBUL116.308-1,11
BIST IZMIR216.468-0,13
BIST KAYSERI478.298-1,55
BIST KOCAELI238.7960,12
BIST KONYA94.525-1,14
BIST TEKIRDAĞ454.706-1,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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