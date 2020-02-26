Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|297.749
|0,53
|BIST ANKARA
|180.222
|-0,28
|BIST ANTALYA
|110.572
|-0,53
|BIST BALIKESİR
|113.628
|-0,17
|BIST BURSA
|209.020
|0,58
|BIST DENIZLI
|176.985
|2,09
|BIST ISTANBUL
|116.308
|-1,11
|BIST IZMIR
|216.468
|-0,13
|BIST KAYSERI
|478.298
|-1,55
|BIST KOCAELI
|238.796
|0,12
|BIST KONYA
|94.525
|-1,14
|BIST TEKIRDAĞ
|454.706
|-1,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)