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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 278.679 -5,68 BIST ANKARA 172.695 -4,49 BIST ANTALYA 104.170 -5,96 BIST BALIKESİR 108.342 -4,78 BIST BURSA 201.

27.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:16Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA278.679-5,68
BIST ANKARA172.695-4,49
BIST ANTALYA104.170-5,96
BIST BALIKESİR108.342-4,78
BIST BURSA201.408-4,12
BIST DENIZLI167.497-4,63
BIST ISTANBUL113.768-3,26
BIST IZMIR210.580-3,03
BIST KAYSERI459.649-4,01
BIST KOCAELI231.776-3,32
BIST KONYA90.536-4,63
BIST TEKIRDAĞ438.924-3,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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