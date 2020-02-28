Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|262.103
|-4,71
|BIST ANKARA
|168.722
|-2,97
|BIST ANTALYA
|95.499
|-7,17
|BIST BALIKESİR
|98.864
|-7,07
|BIST BURSA
|192.627
|-3,56
|BIST DENIZLI
|158.941
|-4,44
|BIST ISTANBUL
|107.435
|-4,58
|BIST IZMIR
|202.121
|-3,54
|BIST KAYSERI
|441.163
|-3,85
|BIST KOCAELI
|224.152
|-1,97
|BIST KONYA
|82.566
|-7,15
|BIST TEKIRDAĞ
|411.756
|-5,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)