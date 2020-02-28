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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 262.103 -4,71 BIST ANKARA 168.722 -2,97 BIST ANTALYA 95.499 -7,17 BIST BALIKESİR 98.864 -7,07 BIST BURSA 192.

28.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:26Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA262.103-4,71
BIST ANKARA168.722-2,97
BIST ANTALYA95.499-7,17
BIST BALIKESİR98.864-7,07
BIST BURSA192.627-3,56
BIST DENIZLI158.941-4,44
BIST ISTANBUL107.435-4,58
BIST IZMIR202.121-3,54
BIST KAYSERI441.163-3,85
BIST KOCAELI224.152-1,97
BIST KONYA82.566-7,15
BIST TEKIRDAĞ411.756-5,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

28.02.2020 15:22:38