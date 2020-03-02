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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 270.751 1,56 BIST ANKARA 169.956 1,94 BIST ANTALYA 98.329 2,94 BIST BALIKESİR 100.157 1,69 BIST BURSA 200.

02.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:18Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA270.7511,56
BIST ANKARA169.9561,94
BIST ANTALYA98.3292,94
BIST BALIKESİR100.1571,69
BIST BURSA200.9382,25
BIST DENIZLI163.3243,98
BIST ISTANBUL110.2052,17
BIST IZMIR204.5412,21
BIST KAYSERI455.4961,77
BIST KOCAELI228.6901,55
BIST KONYA86.8834,45
BIST TEKIRDAĞ419.3763,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

2.03.2020 15:45:52