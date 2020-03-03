Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|275.203
|1,49
|BIST ANKARA
|175.223
|3,09
|BIST ANTALYA
|101.965
|2,70
|BIST BALIKESİR
|101.385
|2,39
|BIST BURSA
|205.633
|1,47
|BIST DENIZLI
|163.828
|-0,37
|BIST ISTANBUL
|112.404
|2,47
|BIST IZMIR
|207.967
|2,01
|BIST KAYSERI
|461.278
|1,60
|BIST KOCAELI
|231.161
|1,35
|BIST KONYA
|90.295
|3,20
|BIST TEKIRDAĞ
|436.139
|2,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)