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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 275.203 1,49 BIST ANKARA 175.223 3,09 BIST ANTALYA 101.965 2,70 BIST BALIKESİR 101.385 2,39 BIST BURSA 205.

03.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:24Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA275.2031,49
BIST ANKARA175.2233,09
BIST ANTALYA101.9652,70
BIST BALIKESİR101.3852,39
BIST BURSA205.6331,47
BIST DENIZLI163.828-0,37
BIST ISTANBUL112.4042,47
BIST IZMIR207.9672,01
BIST KAYSERI461.2781,60
BIST KOCAELI231.1611,35
BIST KONYA90.2953,20
BIST TEKIRDAĞ436.1392,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

3.03.2020 15:11:56