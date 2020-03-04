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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 278.679 -0,24 BIST ANKARA 181.541 0,44 BIST ANTALYA 102.907 1,00 BIST BALIKESİR 101.760 0,61 BIST BURSA 208.

04.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:42Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA278.679-0,24
BIST ANKARA181.5410,44
BIST ANTALYA102.9071,00
BIST BALIKESİR101.7600,61
BIST BURSA208.705-0,07
BIST DENIZLI165.8552,02
BIST ISTANBUL113.9320,82
BIST IZMIR208.958-0,08
BIST KAYSERI462.290-0,21
BIST KOCAELI228.689-0,61
BIST KONYA90.796-0,83
BIST TEKIRDAĞ433.260-0,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

4.03.2020 15:48:16