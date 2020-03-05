Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 275.196 1,08 BIST ANKARA 178.577 1,37 BIST ANTALYA 99.971 0,37 BIST BALIKESİR 99.716 0,54 BIST BURSA 207.

05.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:14Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA275.1961,08
BIST ANKARA178.5771,37
BIST ANTALYA99.9710,37
BIST BALIKESİR99.7160,54
BIST BURSA207.0030,56
BIST DENIZLI161.6700,91
BIST ISTANBUL114.6871,98
BIST IZMIR205.9920,50
BIST KAYSERI455.5620,30
BIST KOCAELI225.229-0,26
BIST KONYA88.9800,25
BIST TEKIRDAĞ428.3200,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

5.03.2020 15:17:45