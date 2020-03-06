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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 264.677 -3,32 BIST ANKARA 175.484 -1,93 BIST ANTALYA 98.824 -2,29 BIST BALIKESİR 95.028 -3,70 BIST BURSA 198.

06.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:56Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA264.677-3,32
BIST ANKARA175.484-1,93
BIST ANTALYA98.824-2,29
BIST BALIKESİR95.028-3,70
BIST BURSA198.205-3,23
BIST DENIZLI155.502-2,62
BIST ISTANBUL109.699-2,97
BIST IZMIR201.617-1,66
BIST KAYSERI436.651-3,27
BIST KOCAELI217.454-3,16
BIST KONYA84.964-4,63
BIST TEKIRDAĞ415.760-2,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

6.03.2020 15:40:42