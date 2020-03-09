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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 253.827 -4,13 BIST ANKARA 168.174 -5,25 BIST ANTALYA 93.232 -5,34 BIST BALIKESİR 91.667 -4,45 BIST BURSA 189.

09.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:20
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA253.827-4,13
BIST ANKARA168.174-5,25
BIST ANTALYA93.232-5,34
BIST BALIKESİR91.667-4,45
BIST BURSA189.143-4,48
BIST DENIZLI148.599-3,97
BIST ISTANBUL105.873-3,85
BIST IZMIR195.867-3,14
BIST KAYSERI425.731-3,98
BIST KOCAELI212.119-2,65
BIST KONYA81.809-4,86
BIST TEKIRDAĞ434.5211,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
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