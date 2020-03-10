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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 250.690 2,39 BIST ANKARA 168.649 3,19 BIST ANTALYA 91.538 3,73 BIST BALIKESİR 89.542 3,26 BIST BURSA 190.

10.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:22
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA250.6902,39
BIST ANKARA168.6493,19
BIST ANTALYA91.5383,73
BIST BALIKESİR89.5423,26
BIST BURSA190.9314,94
BIST DENIZLI144.6224,34
BIST ISTANBUL106.6602,76
BIST IZMIR194.1362,29
BIST KAYSERI422.6273,40
BIST KOCAELI216.6072,68
BIST KONYA80.2893,47
BIST TEKIRDAĞ415.2453,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
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