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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 226.015 -2,09 BIST ANKARA 152.702 -0,91 BIST ANTALYA 77.589 -5,90 BIST BALIKESİR 79.590 -1,56 BIST BURSA 172.

11.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:30
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA226.015-2,09
BIST ANKARA152.702-0,91
BIST ANTALYA77.589-5,90
BIST BALIKESİR79.590-1,56
BIST BURSA172.803-2,59
BIST DENIZLI123.110-2,75
BIST ISTANBUL99.471-0,60
BIST IZMIR179.075-1,49
BIST KAYSERI381.290-3,91
BIST KOCAELI200.247-2,14
BIST KONYA69.553-3,38
BIST TEKIRDAĞ397.2638,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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