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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 213.491 -6,28 BIST ANKARA 148.622 -3,77 BIST ANTALYA 68.808 -10,08 BIST BALIKESİR 75.548 -4,99 BIST BURSA 166.

12.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:20
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA213.491-6,28
BIST ANKARA148.622-3,77
BIST ANTALYA68.808-10,08
BIST BALIKESİR75.548-4,99
BIST BURSA166.304-5,95
BIST DENIZLI112.683-7,67
BIST ISTANBUL94.712-3,60
BIST IZMIR168.268-5,15
BIST KAYSERI350.588-6,63
BIST KOCAELI191.270-4,38
BIST KONYA63.384-7,66
BIST TEKIRDAĞ444.8769,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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