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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 206.350 2,27 BIST ANKARA 146.055 3,14 BIST ANTALYA 67.362 2,47 BIST BALIKESİR 72.667 1,85 BIST BURSA 161.

13.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:34
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA206.3502,27
BIST ANKARA146.0553,14
BIST ANTALYA67.3622,47
BIST BALIKESİR72.6671,85
BIST BURSA161.6120,20
BIST DENIZLI105.9193,13
BIST ISTANBUL93.0702,62
BIST IZMIR164.8001,45
BIST KAYSERI337.0820,87
BIST KOCAELI187.9280,45
BIST KONYA59.5421,60
BIST TEKIRDAĞ373.792-7,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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