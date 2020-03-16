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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 193.870 -8,52 BIST ANKARA 135.525 -7,96 BIST ANTALYA 62.897 -8,04 BIST BALIKESİR 69.783 -6,34 BIST BURSA 145.

16.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:22
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA193.870-8,52
BIST ANKARA135.525-7,96
BIST ANTALYA62.897-8,04
BIST BALIKESİR69.783-6,34
BIST BURSA145.982-9,03
BIST DENIZLI101.565-6,41
BIST ISTANBUL86.938-7,10
BIST IZMIR153.863-7,83
BIST KAYSERI318.947-7,11
BIST KOCAELI174.947-6,28
BIST KONYA56.910-8,38
BIST TEKIRDAĞ342.388-8,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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