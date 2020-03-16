Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 193.870 -8,52 BIST ANKARA 135.525 -7,96 BIST ANTALYA 62.897 -8,04 BIST BALIKESİR 69.783 -6,34 BIST BURSA 145.
16.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:22
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|193.870
|-8,52
|BIST ANKARA
|135.525
|-7,96
|BIST ANTALYA
|62.897
|-8,04
|BIST BALIKESİR
|69.783
|-6,34
|BIST BURSA
|145.982
|-9,03
|BIST DENIZLI
|101.565
|-6,41
|BIST ISTANBUL
|86.938
|-7,10
|BIST IZMIR
|153.863
|-7,83
|BIST KAYSERI
|318.947
|-7,11
|BIST KOCAELI
|174.947
|-6,28
|BIST KONYA
|56.910
|-8,38
|BIST TEKIRDAĞ
|342.388
|-8,98
Kaynak: AA
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Ekonomi
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Ekonomi
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Ekonomi
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Ekonomi
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Ekonomi
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Ekonomi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Ekonomi
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar