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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 175.636 -8,55 BIST ANKARA 126.761 -5,22 BIST ANTALYA 57.410 -7,11 BIST BALIKESİR 66.922 -3,11 BIST BURSA 135.

17.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:26
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA175.636-8,55
BIST ANKARA126.761-5,22
BIST ANTALYA57.410-7,11
BIST BALIKESİR66.922-3,11
BIST BURSA135.839-7,79
BIST DENIZLI93.555-7,07
BIST ISTANBUL83.585-3,01
BIST IZMIR144.327-5,68
BIST KAYSERI296.310-5,29
BIST KOCAELI161.335-5,87
BIST KONYA52.576-6,39
BIST TEKIRDAĞ307.798-9,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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