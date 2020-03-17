Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 175.636 -8,55 BIST ANKARA 126.761 -5,22 BIST ANTALYA 57.410 -7,11 BIST BALIKESİR 66.922 -3,11 BIST BURSA 135.
17.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:26
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|175.636
|-8,55
|BIST ANKARA
|126.761
|-5,22
|BIST ANTALYA
|57.410
|-7,11
|BIST BALIKESİR
|66.922
|-3,11
|BIST BURSA
|135.839
|-7,79
|BIST DENIZLI
|93.555
|-7,07
|BIST ISTANBUL
|83.585
|-3,01
|BIST IZMIR
|144.327
|-5,68
|BIST KAYSERI
|296.310
|-5,29
|BIST KOCAELI
|161.335
|-5,87
|BIST KONYA
|52.576
|-6,39
|BIST TEKIRDAĞ
|307.798
|-9,41
Kaynak: AA
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
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