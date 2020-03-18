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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 179.872 1,24 BIST ANKARA 128.298 -0,69 BIST ANTALYA 56.445 -2,82 BIST BALIKESİR 68.846 -0,78 BIST BURSA 133.

18.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:32
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA179.8721,24
BIST ANKARA128.298-0,69
BIST ANTALYA56.445-2,82
BIST BALIKESİR68.846-0,78
BIST BURSA133.260-3,07
BIST DENIZLI92.671-0,37
BIST ISTANBUL83.534-1,49
BIST IZMIR143.720-1,68
BIST KAYSERI300.757-1,82
BIST KOCAELI157.065-2,26
BIST KONYA51.552-0,89
BIST TEKIRDAĞ295.810-4,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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