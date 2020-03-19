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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 179.502 -0,44 BIST ANKARA 126.857 -0,59 BIST ANTALYA 53.715 -4,37 BIST BALIKESİR 67.535 -1,84 BIST BURSA 130.

19.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:18
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA179.502-0,44
BIST ANKARA126.857-0,59
BIST ANTALYA53.715-4,37
BIST BALIKESİR67.535-1,84
BIST BURSA130.196-2,65
BIST DENIZLI92.1210,51
BIST ISTANBUL83.064-0,10
BIST IZMIR143.447-0,06
BIST KAYSERI299.999-0,93
BIST KOCAELI148.031-3,19
BIST KONYA51.006-1,67
BIST TEKIRDAĞ297.6921,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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