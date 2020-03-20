Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.079 1,39 BIST ANKARA 130.882 3,34 BIST ANTALYA 55.352 2,15 BIST BALIKESİR 69.074 2,00 BIST BURSA 132.
20.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|181.079
|1,39
|BIST ANKARA
|130.882
|3,34
|BIST ANTALYA
|55.352
|2,15
|BIST BALIKESİR
|69.074
|2,00
|BIST BURSA
|132.969
|0,95
|BIST DENIZLI
|93.746
|2,21
|BIST ISTANBUL
|85.226
|2,91
|BIST IZMIR
|149.367
|2,62
|BIST KAYSERI
|301.031
|2,20
|BIST KOCAELI
|154.109
|3,59
|BIST KONYA
|52.343
|2,48
|BIST TEKIRDAĞ
|327.304
|8,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Etiketler : Ekonomi