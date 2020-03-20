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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.079 1,39 BIST ANKARA 130.882 3,34 BIST ANTALYA 55.352 2,15 BIST BALIKESİR 69.074 2,00 BIST BURSA 132.

20.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:36
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA181.0791,39
BIST ANKARA130.8823,34
BIST ANTALYA55.3522,15
BIST BALIKESİR69.0742,00
BIST BURSA132.9690,95
BIST DENIZLI93.7462,21
BIST ISTANBUL85.2262,91
BIST IZMIR149.3672,62
BIST KAYSERI301.0312,20
BIST KOCAELI154.1093,59
BIST KONYA52.3432,48
BIST TEKIRDAĞ327.3048,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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