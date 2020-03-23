Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 170.891 -5,20 BIST ANKARA 128.751 -1,04 BIST ANTALYA 52.125 -7,06 BIST BALIKESİR 71.632 3,31 BIST BURSA 129.
23.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:22
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|170.891
|-5,20
|BIST ANKARA
|128.751
|-1,04
|BIST ANTALYA
|52.125
|-7,06
|BIST BALIKESİR
|71.632
|3,31
|BIST BURSA
|129.959
|-2,79
|BIST DENIZLI
|88.054
|-4,49
|BIST ISTANBUL
|83.513
|-1,12
|BIST IZMIR
|145.531
|-1,76
|BIST KAYSERI
|293.697
|-2,36
|BIST KOCAELI
|147.970
|-3,30
|BIST KONYA
|51.335
|-0,95
|BIST TEKIRDAĞ
|353.040
|7,43
Kaynak: AA
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi