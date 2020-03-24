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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 184.094 7,18 BIST ANKARA 137.331 5,88 BIST ANTALYA 54.178 3,63 BIST BALIKESİR 75.010 5,30 BIST BURSA 137.

24.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:16
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA184.0947,18
BIST ANKARA137.3315,88
BIST ANTALYA54.1783,63
BIST BALIKESİR75.0105,30
BIST BURSA137.5496,12
BIST DENIZLI93.1505,69
BIST ISTANBUL86.9993,99
BIST IZMIR157.2965,28
BIST KAYSERI312.4804,61
BIST KOCAELI160.7095,16
BIST KONYA55.8008,29
BIST TEKIRDAĞ385.5458,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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