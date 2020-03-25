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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 191.779 3,64 BIST ANKARA 139.745 -0,39 BIST ANTALYA 53.965 -1,62 BIST BALIKESİR 75.090 -2,14 BIST BURSA 133.

25.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:18
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA191.7793,64
BIST ANKARA139.745-0,39
BIST ANTALYA53.965-1,62
BIST BALIKESİR75.090-2,14
BIST BURSA133.592-5,65
BIST DENIZLI96.4270,35
BIST ISTANBUL87.8900,21
BIST IZMIR161.1750,49
BIST KAYSERI316.962-0,89
BIST KOCAELI163.585-0,06
BIST KONYA57.1961,97
BIST TEKIRDAĞ397.6002,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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