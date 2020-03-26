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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 207.903 6,04 BIST ANKARA 143.926 1,49 BIST ANTALYA 57.597 4,05 BIST BALIKESİR 77.835 2,46 BIST BURSA 137.

26.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:30
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA207.9036,04
BIST ANKARA143.9261,49
BIST ANTALYA57.5974,05
BIST BALIKESİR77.8352,46
BIST BURSA137.5580,73
BIST DENIZLI103.8463,13
BIST ISTANBUL90.9061,92
BIST IZMIR165.8681,62
BIST KAYSERI330.0953,45
BIST KOCAELI171.4761,60
BIST KONYA59.8382,20
BIST TEKIRDAĞ450.2036,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi

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