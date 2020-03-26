Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 207.903 6,04 BIST ANKARA 143.926 1,49 BIST ANTALYA 57.597 4,05 BIST BALIKESİR 77.835 2,46 BIST BURSA 137.
26.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:30
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|207.903
|6,04
|BIST ANKARA
|143.926
|1,49
|BIST ANTALYA
|57.597
|4,05
|BIST BALIKESİR
|77.835
|2,46
|BIST BURSA
|137.558
|0,73
|BIST DENIZLI
|103.846
|3,13
|BIST ISTANBUL
|90.906
|1,92
|BIST IZMIR
|165.868
|1,62
|BIST KAYSERI
|330.095
|3,45
|BIST KOCAELI
|171.476
|1,60
|BIST KONYA
|59.838
|2,20
|BIST TEKIRDAĞ
|450.203
|6,66
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi