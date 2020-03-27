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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 221.974 5,65 BIST ANKARA 145.205 -1,93 BIST ANTALYA 58.906 -0,69 BIST BALIKESİR 79.789 0,23 BIST BURSA 138.

27.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:16
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA221.9745,65
BIST ANKARA145.205-1,93
BIST ANTALYA58.906-0,69
BIST BALIKESİR79.7890,23
BIST BURSA138.076-1,99
BIST DENIZLI108.0840,48
BIST ISTANBUL90.973-1,48
BIST IZMIR166.137-1,87
BIST KAYSERI328.299-1,19
BIST KOCAELI170.513-1,60
BIST KONYA62.504-0,83
BIST TEKIRDAĞ458.4230,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi

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