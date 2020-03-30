Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 230.358 3,56 BIST ANKARA 142.096 0,23 BIST ANTALYA 59.627 2,41 BIST BALIKESİR 79.170 0,35 BIST BURSA 136.
30.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:20
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|230.358
|3,56
|BIST ANKARA
|142.096
|0,23
|BIST ANTALYA
|59.627
|2,41
|BIST BALIKESİR
|79.170
|0,35
|BIST BURSA
|136.390
|-0,84
|BIST DENIZLI
|106.760
|1,41
|BIST ISTANBUL
|87.129
|-1,04
|BIST IZMIR
|164.130
|0,19
|BIST KAYSERI
|327.404
|0,47
|BIST KOCAELI
|165.222
|-1,96
|BIST KONYA
|62.507
|1,98
|BIST TEKIRDAĞ
|411.023
|-4,65
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi