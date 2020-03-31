Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 252.389 6,56 BIST ANKARA 144.601 1,42 BIST ANTALYA 64.428 6,53 BIST BALIKESİR 83.265 4,39 BIST BURSA 141.
31.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:26
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|252.389
|6,56
|BIST ANKARA
|144.601
|1,42
|BIST ANTALYA
|64.428
|6,53
|BIST BALIKESİR
|83.265
|4,39
|BIST BURSA
|141.387
|1,32
|BIST DENIZLI
|116.828
|5,29
|BIST ISTANBUL
|88.615
|1,87
|BIST IZMIR
|167.576
|1,15
|BIST KAYSERI
|340.712
|3,60
|BIST KOCAELI
|168.436
|1,59
|BIST KONYA
|65.266
|3,94
|BIST TEKIRDAĞ
|416.175
|3,95
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi