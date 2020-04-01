Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 248.067 -1,84 BIST ANKARA 142.880 -1,56 BIST ANTALYA 68.537 4,21 BIST BALIKESİR 86.593 2,49 BIST BURSA 142.
01.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:30
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|248.067
|-1,84
|BIST ANKARA
|142.880
|-1,56
|BIST ANTALYA
|68.537
|4,21
|BIST BALIKESİR
|86.593
|2,49
|BIST BURSA
|142.832
|-0,22
|BIST DENIZLI
|122.630
|2,16
|BIST ISTANBUL
|88.928
|-0,62
|BIST IZMIR
|172.707
|2,29
|BIST KAYSERI
|342.530
|0,52
|BIST KOCAELI
|174.297
|2,73
|BIST KONYA
|67.160
|1,38
|BIST TEKIRDAĞ
|402.789
|-2,15
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi