Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 231.958 -1,49 BIST ANKARA 142.754 0,34 BIST ANTALYA 68.858 -1,17 BIST BALIKESİR 86.540 -0,03 BIST BURSA 142.
02.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:20
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|231.958
|-1,49
|BIST ANKARA
|142.754
|0,34
|BIST ANTALYA
|68.858
|-1,17
|BIST BALIKESİR
|86.540
|-0,03
|BIST BURSA
|142.225
|0,63
|BIST DENIZLI
|118.686
|-2,41
|BIST ISTANBUL
|88.906
|0,38
|BIST IZMIR
|173.379
|1,40
|BIST KAYSERI
|347.649
|1,27
|BIST KOCAELI
|174.227
|0,74
|BIST KONYA
|66.720
|1,44
|BIST TEKIRDAĞ
|406.450
|2,24
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi