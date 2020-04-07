Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 275.069 3,06 BIST ANKARA 151.964 2,40 BIST ANTALYA 76.645 3,04 BIST BALIKESİR 90.447 1,52 BIST BURSA 159.
07.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:20
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|275.069
|3,06
|BIST ANKARA
|151.964
|2,40
|BIST ANTALYA
|76.645
|3,04
|BIST BALIKESİR
|90.447
|1,52
|BIST BURSA
|159.730
|3,52
|BIST DENIZLI
|128.711
|3,09
|BIST ISTANBUL
|94.827
|2,80
|BIST IZMIR
|183.991
|2,60
|BIST KAYSERI
|371.403
|2,56
|BIST KOCAELI
|195.944
|4,58
|BIST KONYA
|73.980
|5,74
|BIST TEKIRDAĞ
|413.404
|1,35
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi