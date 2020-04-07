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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 275.069 3,06 BIST ANKARA 151.964 2,40 BIST ANTALYA 76.645 3,04 BIST BALIKESİR 90.447 1,52 BIST BURSA 159.

07.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:20
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA275.0693,06
BIST ANKARA151.9642,40
BIST ANTALYA76.6453,04
BIST BALIKESİR90.4471,52
BIST BURSA159.7303,52
BIST DENIZLI128.7113,09
BIST ISTANBUL94.8272,80
BIST IZMIR183.9912,60
BIST KAYSERI371.4032,56
BIST KOCAELI195.9444,58
BIST KONYA73.9805,74
BIST TEKIRDAĞ413.4041,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi

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