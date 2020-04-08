Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 266.122 2,27 BIST ANKARA 153.115 1,52 BIST ANTALYA 77.929 1,65 BIST BALIKESİR 86.976 -1,06 BIST BURSA 155.
08.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:28
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|266.122
|2,27
|BIST ANKARA
|153.115
|1,52
|BIST ANTALYA
|77.929
|1,65
|BIST BALIKESİR
|86.976
|-1,06
|BIST BURSA
|155.036
|-0,21
|BIST DENIZLI
|122.831
|-0,52
|BIST ISTANBUL
|93.435
|0,66
|BIST IZMIR
|181.301
|0,35
|BIST KAYSERI
|370.118
|1,21
|BIST KOCAELI
|196.353
|1,19
|BIST KONYA
|72.243
|-0,03
|BIST TEKIRDAĞ
|401.550
|-0,99
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi