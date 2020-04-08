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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 266.122 2,27 BIST ANKARA 153.115 1,52 BIST ANTALYA 77.929 1,65 BIST BALIKESİR 86.976 -1,06 BIST BURSA 155.

08.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:28
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA266.1222,27
BIST ANKARA153.1151,52
BIST ANTALYA77.9291,65
BIST BALIKESİR86.976-1,06
BIST BURSA155.036-0,21
BIST DENIZLI122.831-0,52
BIST ISTANBUL93.4350,66
BIST IZMIR181.3010,35
BIST KAYSERI370.1181,21
BIST KOCAELI196.3531,19
BIST KONYA72.243-0,03
BIST TEKIRDAĞ401.550-0,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi

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