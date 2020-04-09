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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 264.813 0,24 BIST ANKARA 158.103 1,71 BIST ANTALYA 79.443 2,48 BIST BALIKESİR 91.123 2,19 BIST BURSA 157.

09.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:42
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA264.8130,24
BIST ANKARA158.1031,71
BIST ANTALYA79.4432,48
BIST BALIKESİR91.1232,19
BIST BURSA157.3241,10
BIST DENIZLI127.8871,59
BIST ISTANBUL95.6291,57
BIST IZMIR184.6841,43
BIST KAYSERI376.8171,03
BIST KOCAELI200.8452,44
BIST KONYA73.8261,00
BIST TEKIRDAĞ418.5514,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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